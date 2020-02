Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus aucun doute pour l’avenir d’Icardi ?

Publié le 20 février 2020 à 10h15 par B.C.

Prêté par l’Inter Milan au PSG l’été dernier, Mauro Icardi ne devrait pas retrouver les Nerazzurri à l’issue de saison. Le club italien préparerait déjà le prochain mercato estival grâce aux 70M€ de son option d’achat.

Dans le collimateur des supporters la saison dernière, Mauro Icardi n’avait d’autre choix que de quitter l’Inter Milan au cours du mercato estival. Une situation qui a fait les affaires du PSG, permettant au club de la capitale de récupérer un attaquant de haut niveau gratuitement. Reste à savoir maintenant si Leonardo décidera de conserver l’Argentin ou non cet été grâce à l'option d'achat de 70M€ présente dans le contrat du joueur. Alors que le Real Madrid et la Juventus suivraient la situation d’Icardi, le PSG aurait décidé d’attendre le mois de juin avant de trancher. L’avenir d'Icardi reste donc incertain, mais un détail semble tout de même certain.

Le départ d’Icardi serait acté du côté de l’Inter