Mercato - PSG : Wanda Nara fait une annonce troublante sur l’avenir d’Icardi !

Malgré l’option d’achat dont dispose le PSG pour recruter Mauro Icardi l’été prochain, Wanda Nara a affiché un discours très énigmatique sur la question.

Alors qu’il était en rupture totale la saison passée avec l’Inter Milan qui ne souhaitait pas le conserver, Mauro Icardi a finalement été prêté au PSG en toute fin de mercato estival. Le buteur argentin fait l’objet d’une option d’achat à hauteur de 70M€, et Leonardo pourrait donc boucler le recrutement définitif d’Icardi en versant cette somme à l’Inter en fin de saison. Mais Wanda Nara, l’épouse et agent du buteur argentin du PSG, est restée très énigmatique sur la question en laissant la porte ouverte à un autre club.

« La Juventus ? Je ne sais vraiment pas »