Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà pris une décision pour Icardi !

Publié le 19 février 2020 à 21h15 par B.C.

Prêté jusqu’à la fin de la saison au PSG, Mauro Icardi ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. De son côté, Leonardo n’aurait pas l’intention de précipiter les choses et souhaiterait régler ce dossier en juin prochain.

Auteur d’un début de saison tonitruant, Mauro Icardi éprouve actuellement plus de difficultés au PSG. D’ailleurs, l’Argentin n’a même pas foulé la pelouse du Borussia Dortmund ce mardi soir lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions, ce qui pourrait bien relancer son avenir. En effet, Icardi n’est que prêté au PSG par l’Inter Milan, et Wanda Nara ne cesse de se montrer hasardeuse au moment d’évoquer l’avenir de son mari, d’autant que le Real Madrid et la Juventus suivraient toujours la situation de l’Argentin. Cependant, cela n’inciterait pas Leonardo à rapidement sécuriser l’avenir du joueur.

Aucune offensive pour Icardi avant juin ?