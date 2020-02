Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi ouvre grand la porte du Barça à Lautaro Martinez !

Publié le 20 février 2020 à 9h30 par T.M.

Coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine, Lautaro Martinez pourrait prochainement le retrouver au FC Barcelone. Un renfort totalement validé par La Pulga.

Dans les prochaines heures, Martin Braithwaite devrait s’engager au FC Barcelone. Un renfort offensif pour Quique Setien afin d’affronter dans les meilleures conditions les rendez-vous qui arrivent. Néanmoins, en Catalogne, on voit à long terme et cela fait plusieurs mois que l’on cherche le successeur de Luis Suarez. Un rôle qui pourrait bien revenir à Lautaro Martinez. Le buteur de l’Inter Milan apparaît en tout cas comme la grande priorité du Barça, qui sait que cet été, la clause libératoire de l’Argentin sera de 111M€.

« Je souhaite que tout le monde puisse venir »