Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement pour ce dossier à 100M€ ?

Publié le 7 février 2020 à 1h30 par A.C.

Gennaro Gattuso pourrait chambouler les plans du Real Madrid et du FC Barcelone pour Fabian Ruiz.

En Espagne, on se demande encore comment on a pu laisser filer Fabian Ruiz lors de l’été 2018. Depuis, le joueur a explosé au Napoli et est devenu une valeur sûre de la sélection espagnole, ce qui n’a pas échappé au Real Madrid et au FC Barcelone. Les deux géants de Liga souhaitent en effet rapatrier le milieu de terrain et récemment, la presse italienne a expliqué que les Napolitains pourraient laisser filer le joueur évalué à 100M€.

Gattuso souhaite relancer Fabian Ruiz au Napoli