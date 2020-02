Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les regrets de Lionel Messi après le départ d’Ernesto Valverde

Publié le 20 février 2020 à 19h00 par T.M.

Face aux mauvaises performances de l’équipe, le FC Barcelone a décidé de se séparer d’Ernesto Valverde. Une décision qui a touché Lionel Messi.

Pour le FC Barcelone, la défaite face à l’Atlético de Madrid, en demi-finale de Supercoupe d’Espagne, aura donc été fatale pour Ernesto Valverde. Déjà comme le collimateur des socios, El Txingurri a fait les frais des mauvaises performances de son équipe. Josep Maria Bartomeu a donc pris en grande décision en janvier dernier, se séparant de Valverde pour le remplacer par Quique Setien. Un choix qui a donné le sourire aux fans du Barça, mais dans le vestiaire, l’entraîneur espagnol est regretté. Cela est notamment le cas pour Lionel Messi.

« La vérité est que cela était triste »