Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message clair de Lionel Messi sur son avenir au Barça !

Publié le 20 février 2020 à 11h30 par T.M.

Du côté du FC Barcelone, le doute est plus que jamais présent pour l’avenir de Lionel Messi. Face à l’inquiétude, la star argentine a tenu à rassurer tout le monde.

Les temps sont durs actuellement au FC Barcelone. Alors que les polémiques s’accumulent, certains s’inquiètent à l’idée de voir Lionel Messi quitter le club catalan. En effet, l’Argentin dispose d’une clause dans son contrat lui permettant de partir à la fin de la saison. Après avoir passé toute sa carrière avec les Blaugrana, le sextuple Ballon d’Or pourrait donc porter un autre maillot. De quoi effrayer les supporters du Barça, mais Messi a voulu mettre les choses au point concernant son avenir.

« A aucun moment j’ai pensé à partir et ce n’est pas le cas actuellement »