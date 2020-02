Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste offensive qui justifie son choix de snober Abidal !

Publié le 20 février 2020 à 23h30 par La rédaction

Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, Dusan Tadic est finalement resté à l’Ajax. L’attaquant est revenu sur son choix d’écarter les approches du club catalan.

Le FC Barcelone s’est retrouvé durement affaibli sur le front de l’attaque ces dernières semaines. En effet, le club catalan a enregistré les longues absences de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé. Ainsi, le Barça s’était fixé pour mission de recruter un attaquant capable de pallier ces deux blessures. Et l'heureux élu se prénomme Martin Braithwaite qui a signé un contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024. Mais avant cette signature, le club blaugrana aurait activé plusieurs pistes dont celle menant à Dusan Tadic qui brille sous le maillot de l'Ajax.

« J'ai dit cent fois que l'Ajax était mon club »