Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux cadors en passe de jeter l’éponge pour Jadon Sancho ?

Publié le 20 février 2020 à 22h45 par Th.B.

Bien que Manchester United et Chelsea s’intéresseraient au profil de Jadon Sancho, les deux pensionnaires de Premier League pourraient être amenés d’abandonner la piste menant à la pépite du Borussia Dortmund. De quoi faire les affaires du PSG ?

Ayant montré toute l’étendue de son talent face au PSG mardi soir lors de la victoire du Borussia Dortmund au Signal Iduna Park (2-1), Jadon Sancho (19 ans) aurait l’Europe à ses pieds. Le Real Madrid, le FC Barcelone, mais surtout le PSG, Chelsea et Manchester United seraient sur les rangs. La direction sportive garderait un œil avisé sur l’évolution de la situation de l’ailier du BvB . Sky Sports révélait dernièrement que le club de la Rhur attendrait 143M€ pour Sancho. Ce qui pourrait bien redistribuer les cartes dans la course à la signature de Jadon Sancho.

Jadon Sancho trop cher pour Manchester United et Chelsea ?