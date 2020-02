Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le message fort de Reinier Jesus sur son arrivée au Real...

Publié le 21 février 2020 à 16h00 par La rédaction

Reinier Jesus s’est engagé au Real Madrid le 20 janvier dernier. Alors qu'il vient de fêter ses 18 ans, le Brésilien a réalisé un de ses rêves.

Lors du mercato hivernal, le Real Madrid a enregistré l’arrivée d’une pépite brésilienne. Reinier Jesus s’est engagé avec le club merengue pour un contrat de 6 ans. Le prodige de 18 ans, qui arrive de Flamengo, a été officiellement présenté mardi dernier. Reinier Jesus a pleuré de joie au moment de lâcher quelques mots sur son arrivée au Real Madrid. Une émotion logique si l'on en croire les propos du nouveau protégé de Zinedine Zidane, qui vient de réaliser un rêve.

« C’est un rêve devenu réalité »