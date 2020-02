Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une ouverture pour le Barça dans ce dossier à 111M€ ?

Publié le 21 février 2020 à 15h30 par A.D.

Lionel Messi et la direction du Barça voudraient voir Lautaro Martinez porter le maillot blaugrana la saison prochaine. L'Inter, qui souhaiterait prolonger son buteur argentin pour faire disparaitre sa clause libératoire, n'aurait pas encore lancé sa contre-attaque.

L'Inter ne voudrait pas se précipiter dans le dossier Lautaro Martinez. Alors qu'il fait le plus grand bonheur des Nerazzurri , le buteur argentin a séduit le FC Barcelone et Lionel Messi. Interrogé par Mundo Deportivo ce jeudi, le capitaine du Barça a fait un énorme appel du pied à son compatriote : « Ça serait énorme d’associer Suarez et Lautaro Martinez ? Je souhaite que tout le monde puisse venir. Lautaro ressemble énormément à Luis. (…) Luis a beaucoup d’expérience et il pourrait aider à l’adaptation de Lautaro dans le club et dans le championnat. Mais ce ne sont que des suppositions » . Alors que Lautaro Martinez disposera cet été d'une clause libératoire de 111M€, l'Inter ne voudrait pas le laisser filer aussi facilement. Pour compliquer la tâche du FC Barcelone, le club lombard envisagerait de prolonger son attaquant et d'augmenter, voire de supprimer, sa clause libératoire. Un plan qui ne devrait pas être mis à exécution dans l'immédiat.

Conte en attente pour Lautaro Martinez