Mercato - Barcelone : L’Inter répond à Messi pour Lautaro Martinez !

Publié le 21 février 2020 à 1h00 par Th.B.

Alors que Lionel Messi a ouvert la porte à une arrivée de Lautaro Martinez au FC Barcelone, l’administrateur délégué de l’Inter, Giuseppe Marotta, a apprécié les paroles du capitaine du Barça concernant l’attaquant nerazzurri.

« Ça serait énorme d’associer Suarez et Lautaro Martinez ? Je souhaite que tout le monde puisse venir. Lautaro ressemble énormément à Luis. (…) Luis a beaucoup d’expérience et il pourrait aider à l’adaptation de Lautaro dans le club et dans le championnat. Mais ce ne sont que des suppositions » . Voici le témoignage que Lionel Messi a livré à Mundo Deportivo à l’occasion d’un entretien accordé au média ibérique ce jeudi. Le FC Barcelone verrait en Lautaro Martinez le successeur idéal de Luis Suarez à terme. Cependant, l’international argentin est contractuellement lié à l’Inter jusqu’en juin 2023, et les Nerazzurri pourraient ne pas le céder si facilement.

Marotta se réjouit des propos de Messi envers Martinez !