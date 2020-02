Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar n’a pas encore tranché pour l’avenir de Neymar !

Publié le 21 février 2020 à 12h15 par T.M.

Si Neymar est actuellement pleinement concentré sur la saison du PSG, le flou entoure toujours son avenir. Et du côté du Qatar, aucune décision n’aurait été prise pour le moment…

Ce vendredi, pour L’Equipe , le clan Neymar a tenu à mettre les choses au point concernant son avenir au PSG. Dans un premier temps, les proches du Brésilien ont répondu à Lionel Messi concernant un retour au FC Barcelone, avant d’assurer que le protégé de Thomas Tuchel ne pensait actuellement pas à son avenir. Néanmoins, les rumeurs sont nombreuses à ce sujet et dernièrement il a été question d’une possible prolongation pour Neymar, actuellement sous contrat jusqu’en 2022. Mais rien ne serait encore fait dans ce dossier.

Un nouveau contrat pour Neymar ?