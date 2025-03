Kylian Mbappé : Les joueurs de l’équipe de France ont tranché !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce mois de mars, Kylian Mbappé a retrouvé l’équipe de France et face à la Croatie, le joueur du Real Madrid aura à nouveau son brassard de capitaine. Cela a fait énormément parler, mais Didier Deschamps n’a pas voulu lui enlever. Il faut dire que Mbappé aurait encore et toujours le soutien du vestiaire des Bleus.

Kylian Mbappé a manqué les deux derniers rassemblements de l’équipe de France et ça avait fait beaucoup parler. D’ailleurs, avec toutes les histoires autour du joueur du Real Madrid, certains ont même réclamé le retrait de son brassard de capitaine. Didier Deschamps en a toutefois décidé autrement, lui laissant cette responsabilité. Et ça ne semble être un problème non plus pour le reste des joueurs de l’équipe de France, toujours derrière Mbappé visiblement.

« Son leadership au sein du groupe n'est pas remis en cause »

Le capitanat de Kylian Mbappé en équipe de France a été un gros sujet au cours des derniers mois. Pour Le Parisien, Harold Marchetti a mis les choses au point à ce propos. Et le journaliste a alors expliqué : « Kylian Mbappé est-il toujours validé par le vestiaire des Bleus en tant que capitaine ? Oui son leadership au sein du groupe n'est pas remis en cause. Didier Deschamps est allé à Madrid à la fin de l'année 2024 pour rencontrer Kylian Mbappé. Le capitanat a été au milieu des discussions et il a été décidé de ne rien changer ».

« Le brassard n'a jamais été une charge pour le joueur du Real »

« Le brassard n'a jamais été une charge pour le joueur du Real, mais au contraire une fierté. Ce qui est édifiant c'est que quand ce bout d'étoffe était autour du bras de Hugo Lloris, pendant plus d'une décennie, ça n'a jamais été un sujet. Ça l'est devenu depuis la nomination à ce poste de Mbappé en 2023. Et notamment en raison de la déception d'Antoine Griezmann de ne pas avoir été choisi. Je vous rassure, il a fait la tête 1 heure et est passé, ensuite, à autre chose », a-t-il poursuivi sur le cas Mbappé.