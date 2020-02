Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi garde le même cap sur son avenir…

Publié le 21 février 2020 à 5h10 par La rédaction

Lionel Messi maintient un discours officiel sans ambivalence au sujet de son avenir. Sa stratégie n'a pas varié. Analyse…

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , Lionel Messi s'est une nouvelle fois montré rassurant au sujet de son avenir à Barcelone : « Verrons-nous un jour Messi loin de Barcelone ? je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, tant que le club et les gens voudront toujours de moi, il n’y aura aucun problème. Cela est mon idée, continuer dans ce club. Les supporters sont nerveux à cause de la clause ? En réalité, j’ai toujours choisi, pas seulement avec cette clause. A plusieurs reprises, j’ai eu la possibilité de partir, il y a eu plusieurs intéressés, qui étaient prêts à payer la clause, mais à aucun moment j’ai pensé à partir et ce n’est pas le cas actuellement. Je le répète encore. Si le club me veut, il n’y a aucun problème ».

Pourquoi un tel double discours ?

Une nouvelle fois, Lionel Messi balaie d'un revers de main l'hypothèse d'un départ en fin de saison. Une nouvelle fois, l'Argentin est pris en flagrant délit d'incohérence, voire de double discours, puisque son comportement dément totalement cette prise de parole. En effet, le père et conseiller de Messi, Jorge Messi, a encore récemment repoussé les approches du Barça pour une prolongation de contrat alors que la situation contractuelle actuelle de Messi obligerait quasiment Barcelone à le vendre l'été prochain, afin de ne pas le laisser entrer dans sa dernière année de contrat..