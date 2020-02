Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie du clan Icardi se dévoile…

Publié le 21 février 2020 à 4h10 par La rédaction

A la faveur de certaines révélations des médias italiens on peut décoder le plan du clan Icardi pour la saison prochaine. Analyse.

Depuis plusieurs mois, les médias italiens affirment que la compagne et conseillère de Mauro Icardi, Wanda Nara, travaille sur un retour en Italie du buteur argentin, avec l'objectif d'une signature à la Juventus Turin. Pourtant, comme analysé par le10sport.com , le PSG a l'intégralité des cartes en main sur le dossier puisqu'il dispose d'une option d'achat à 70M€, ce qui signifie qu'un contrat est déjà signé avec Icardi en cas de levée de cette option.

Le plan proposé à Leonardo ?