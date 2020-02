Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a un gros dossier entre les mains !

Publié le 21 février 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il doit se contenter d’un statut de remplaçant à l’OM, Valère Germain a évoqué son avenir au club. Et les choix tactiques d’André Villas-Boas auront un impact direct sur ce dossier…

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Valère Germain doit évoluer dans l’ombre de Dario Benedetto. Victime du 4-3-3 pour lequel opte constamment André Villas-Boas alors qu’il est davantage épanoui dans un 4-4-2, l’ancien attaquant de l’AS Monaco aura un choix important à faire l’été prochain puisqu’il arrivera à un an du terme de son contrat avec l’OM. Et le dossier Germain semble entre les mains d’André Villas-Boas comme l’a indiqué l’attaquant phocéen jeudi en conférence de presse.

« Ici, on joue toujours à un seul attaquant »