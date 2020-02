Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est déjà fixé pour Pep Guardiola !

Publié le 21 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré la lourde sanction infligée par l’UEFA à Manchester City, Pep Guardiola a réaffirmé son envie de poursuivre l’aventure avec le club anglais. Le PSG est donc prévenu…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, l’arrivée d’un tandem Xavi-Pep Guardiola est dans les tuyaux au PSG le jour où le club de la capitale mettra un terme à sa collaboration avec Thomas Tuchel. Et l’entraîneur de Manchester City, qui a été frappé de plein fouet par la sanction de l’UEFA et l’interdiction de disputer toute compétition européenne pour les deux prochaines avec les Skyblues , pourrait donc potentiellement se laisser tenter par une approche de Nasser Al-Khelaïfi au PSG. Mais Guardiola semble avoir déjà tranché sur la question.

« Quoi qu’il arrive, je serai ici »