Mercato - PSG : Quand Christian Gourcuff interpelle Tuchel pour son avenir !

Publié le 21 février 2020 à 0h15 par Th.B.

Entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff a évoqué l’avenir de son homologue Thomas Tuchel qui devrait s’écrire en pointillés si le PSG était éliminé de la Ligue des champions par le Borussia Dortmund le 11 mars prochain.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel pourrait voir son aventure parisienne prendre fin bien avant. Ayant concédé une défaite sur la pelouse du Borussia Dortmund mardi pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions, le PSG se retrouve dos au mur à quelques semaines du match retour au Parc des princes, à savoir le 11 mars prochain. Et si le PSG venait à connaître une nouvelle désillusion en C1 à ce stade de la compétition, Thomas Tuchel pourrait bien être remercié par la direction parisienne selon Christian Gourcuff, entraîneur de Rennes.

« S'il n'y a pas qualification, ce sera difficile pour lui »