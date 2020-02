Foot - PSG

PSG - Clash : Tuchel se serait accroché avec un joueur en interne !

Publié le 20 février 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il faisait partie des grands absents du déplacement du PSG à Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Leandro Paredes aurait eu un accrochage avec Thomas Tuchel ces derniers jours. Ce qui expliquerait sa mise à l’écart…

Malgré sa prestation assez décevante mardi soir lors du déplacement du PSG sur la pelouse du Borussia Dortmund mardi soir (défaite 2-1), Idrissa Gueye a passé l’intégralité de la rencontre sur la pelouse. Et pour cause, Thomas Tuchel n’avait presque pas d’options viables sur son banc de touche, d’autant que l’entraîneur du PSG avait décidé de se passer de Leandro Paredes pour cette rencontre. Mais que s’est-il passé entre Tuchel et le milieu de terrain argentin ?

Un clash entre Tuchel et Paredes ?