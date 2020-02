Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il déjà virer Tuchel ?

Publié le 20 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Très attendu, le PSG a encore déçu mardi soir en Ligue des Champions en s’inclinant à Dortmund (1-2). Les choix de Thomas Tuchel ont d’ailleurs été pointés du doigt, renforçant l’idée qu’un départ du technicien allemand semble inévitable. Mais Leonardo doit-il se séparer de Tuchel ?

Depuis le retour de Leonardo au poste de directeur sportif du PSG, l’avenir de Thomas Tuchel fait régulièrement parler. Il faut dire que le dirigeant brésilien aime travailler avec des hommes qu’il a lui-même placés et ce n’est donc pas le cas de l’Allemand. D’autant plus que depuis le début de saison, Thomas Tuchel n’a pas convaincu sur tous les aspects comme sur le fond de jeu proposé par son équipe ou la gestion de son effectif. Et la prestation contre le Borussia Dortmund ne plaide pas en sa faveur. Leonardo doit-il pour autant se séparer immédiatement de son entraîneur ?

Tuchel sur la sellette ?

En effet, mardi soir en huitième de finale de Ligue des Champions, le PSG a déçu, mais ce sont surtout les choix de Thomas Tuchel qui ont été pointés du doigt. Son 3-4-3 aligné au coup d’envoi a particulièrement surpris tout comme son absence de réaction pendant la rencontre alors que les Parisiens étaient dominés par le Borussia Dortmund. L’entraîneur du PSG n’a effectivement effectué qu’un seul changement avec l’entrée en jeu de Pablo Sarabia à la place d’Angel Di Maria tandis qu’il n’a apporté aucune réponse tactique. Par conséquent, les doutes subsistent autour de Thomas Tuchel dont l’avenir risque de faire parler dans les prochaines semaines. D’autant plus que comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Leonardo a déjà pris contact avec Massimiliano Allegri ces derniers mois. Libre, l’ancien entraîneur de la Juventus est très apprécié par le directeur sportif du PSG. Et il ne faut pas non plus oublier Mauricio Pochettino, qui est lui aussi présent sur le marché depuis son départ de Tottenham.



