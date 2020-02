Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâcherait rien pour Camavinga !

Publié le 20 février 2020 à 17h15 par La rédaction

Révélation du championnat français, Eduardo Camavinga serait surveillé par le PSG. Mais le club parisien ne serait pas le seul sur ce dossier et pourrait faire face à une grosse concurrence.

A 17 ans, Eduardo Camavinga est l’une des révélations du championnat français. Le milieu de terrain brille avec le Stade Rennais cette saison et ses performances susciteraient la convoitise de plusieurs cadors européens. Alors que le Real Madrid serait prêt à passer à l'action lors des prochaines sessions de transfert, le PSG suivrait également les traces d’Eduardo Camavinga selon des informations du Daily Express datant du 26 janvier dernier.

Le PSG aurait coché le nom d’Eduardo Camavinga