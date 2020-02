Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Keylor Navas déniché à Chelsea ?

Publié le 20 février 2020 à 16h15 par T.M.

Du côté du PSG, Leonardo aurait décidé de rouvrir le dossier des gardiens. Et l’une des pistes du Brésilien mènerait du côté de la Premier League.

A la recherche d’un gardien de renom depuis de longs mois, le PSG a trouvé son bonheur avec Keylor Navas. Arrivé en provenance du Real Madrid, le Costaricien a réglé les problèmes parisiens au poste de gardien. Toutefois, aux yeux de la direction parisienne, le rendement de Navas ne serait pas suffisant. Par conséquent, selon Ok Diario , Leonardo se serait mis en quête d’un nouveau gardien. Alors que Thibaut Courtois serait la priorité du PSG, Jan Oblak serait lui le plan B. Mais un troisième nom aurait également été coché.

Kepa Arrizabalaga comme 3ème option ?