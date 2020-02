Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Dybala totalement relancé… grâce à Icardi ?

Publié le 20 février 2020 à 14h45 par A.C.

Paulo Dybala, star de la Juventus, pourrait une nouvelle fois être lié au Paris Saint-Germain au cours des prochains mois.

L’été dernier, Paulo Dybala a été très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, comme Manchester United ou encore Tottenham. Finalement, l’attaquant a décidé de rester à la Juventus. Un choix payant, puisqu’il est l’un des meilleurs joueurs bianconeri de la saison et pourrait même prolonger son contrat jusqu’en 2024. Il ne faut toutefois pas si vite faire une croix sur un possible retour de flamme du PSG…. et surtout de Leonardo !

Leonardo prêt à demander Dybala à la Juve en échange d’Icardi