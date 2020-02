Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation fracassante sur la piste Dybala !

Publié le 18 février 2020 à 15h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG l’été dernier, Paulo Dybala est finalement resté à la Juventus. Pourtant, selon DJ Snake qui a échangé avec lui, l’attaquant argentin souhaitait vraiment débarquer au Parc des Princes.

Alors que Neymar souhaitait quitter le PSG lors du dernier mercato estival, Leonardo avait assuré ses arrières et aurait notamment songé au profil de Paulo Dybala en provenance de la Juventus. Finalement, Neymar est resté au PSG, et cette piste menant à l’attaquant argentin n’a donc pas été exploitée. Interrogé au micro de RMC Sport lundi, DJ Snake est revenu sur le dossier Dybala, et l’artiste français a d’ailleurs lâché une énorme confidence à ce sujet.

« Dybala voulait absolument venir cet été »