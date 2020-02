Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait déjà fixé pour Dybala !

Publié le 9 février 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors que le nom de Paulo Dybala est de nouveau évoqué du côté du PSG, l'international argentin pourrait finalement prolonger son contrat avec la Juventus.

À 26 ans, Dybala est aujourd’hui un cadre de la Juventus. La pépite de la Vieille Dame possède de nombreux atouts qui avaient fait craquer Leonardo l'été dernier. Et ces derniers jours, le nom de l'international argentin a de nouveau été évoqué du côté du PSG. Cependant, les dirigeants turinois seraient prêts à renouveler son contrat à tout prix. « Nous avons déjà posé les bases d’un nouveau contrat avant le mois de janvier et des nouvelles avancées auront lieu au cours des prochains mois » avait expliqué Fabio Paratici, le directeur sportif du club italien samedi. Et ce dimanche, Tuttosport annonce que le dossier serait proche d'être bouclé.

Dybala devrait bien prolonger à la Juve