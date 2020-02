Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel principal responsable du coup de gueule de Neymar ?

Publié le 19 février 2020 à 17h15 par B.C.

Auteur d’une prestation décevante à Dortmund ce mardi soir, Neymar a justifié cela par son manque de rythme et n’a pas hésité à charger le PSG à l’issue de la rencontre. Un repos forcé critiqué dont serait à l'origine Thomas Tuchel.

Absent des quatre derniers matches du PSG, Neymar était aligné d’entrée mardi soir face au Borussia Dortmund. Malgré son but qui permet au club de la capitale de garder espoir pour la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, Neymar a été l’auteur d’une prestation très médiocre et a justifié cela par un manque de rythme à l'issue de la rencontre, en profitant pour charger le PSG : « C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin ». Si la direction semble directement visée par Neymar, il semble que Thomas Tuchel ait également joué un rôle dans cette décision.

Tuchel responsable du repos forcé de Neymar ?

Selon les informations de Soccer Link , Neymar et Bruno Mazzotti, physiothérapeute du PSG, estimaient possible un retour sur les pelouses dès le 9 février, et la réception de l’OL. Cependant, c’est bien Thomas Tuchel qui souhaitait préserver son attaquant en vue de ce huitième de finale aller de Ligue des Champions en ne le faisant pas jouer jusqu’à ce rendez-vous. Ce qui n’a visiblement pas plu à Neymar.