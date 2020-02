Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel décrypte la prestation de Neymar et Mbappé…

Publié le 19 février 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Très décevants dans l’ensemble mardi soir face au Borussia Dortmund, Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas parvenus à dynamiser le secteur offensif du PSG. Thomas Tuchel assure néanmoins la défense de ses deux attaquants.

« C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club (…) Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin », a lâché Neymar mardi soir en zone mixte après la défaite face au Borussia Dortmund (2-1), taclant donc frontalement le staff technique et médical du PSG. Pourtant, l’attaquant brésilien a rendu une copie décevante durant cette partie au même titre que son compère Kylian Mbappé. Mais Thomas Tuchel a préféré assurer la défense de ses deux stars offensives du PSG en conférence de presse.

« J’ai confiance en eux »