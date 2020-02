Foot - PSG

PSG : Marquinhos explique la défaite à Dortmund !

Publié le 18 février 2020 à 23h16 par A.D.

À la surprise générale, le PSG a été surpris à Dortmund. Marquinhos a tenté d’expliquer la défaite en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.