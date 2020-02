Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva attend désespérément un signe de Leonardo…

Publié le 21 février 2020 à 4h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Thiago Silva attend un signe du PSG afin de prolonger son bail. Et son agent ne manque pas de le faire savoir.

« Thiago a un grand amour pour Milan mais rien n'est encore décidé pour son avenir. Tout est possible ». Il y a quelques jours, Paulo Tonietto, agent de Thiago Silva, assurait qu'un retour au Milan AC était possible. Malgré tout, le Brésilien a fait du PSG sa priorité et souhaite prolonger son bail qui prend fin en juin prochain. L'entourage du capitaine parisien multiplie d'ailleurs les appels du pied envers Leonardo.

Le clan Thiago Silva multiplie les appels du pied