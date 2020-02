Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas affiche une énorme crainte pour le fair-play financier !

Publié le 21 février 2020 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur la situation financière de l'OM, André Villas-Boas reconnait que la récente sanction infligée à Manchester City dans le cadre du fair-play financier l'interpelle.

Il y a quelques jours, l'UEFA a décidé de frapper fort en infligeant une lourde sanction à Manchester City, exclu de toutes les compétitions européennes pour les deux prochaines saisons. Une situation qui inquiète l'OM, qui a passé un accord dans le cadre du fair-play financier l'été dernier, mais qui présente toujours un déficit important. Et alors que le club phocéen est bien placé pour se qualifier pour la Ligue des Champions, André Villas-Boas ne cache pas son inquiétude.

«Ce qui arrive à City est une alerte»