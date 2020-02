Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Messi fixe un préalable au retour de Neymar…

Publié le 21 février 2020 à 3h10 par La rédaction

A l'occasion d'un entretien à Mundo Deportivo, Lionel Messi a mine de rien adressé à Neymar une condition préalable à son retour à Barcelone. Analyse.

A l'occasion d'un entretien accordé à Mundo Deportivo , Lionel Messi a évoqué un retour de Neymar à Barcelone, dont tout le monde sait qu'il l'appelle de ses voeux : « Je l’ai dit à plusieurs reprises, au niveau sportif, Neymar est l’un des meilleurs du monde et j’aimerais qu’il revienne. Que donne-t-il au vestiaire ? C’était une personne très joyeuse, il était toujours content. Que dire aux socios qui ont une rancœur contre Neymar ? C’est normal que les gens le voient comme ça avec la manière dont il est parti, moi aussi ça m’a fait mal. Nous avons essayé de le convaincre de ne pas partir. Mais au final, nous avons tous envie de gagner et d’avoir les meilleurs. Comme je l’ai dit avant, c’est l’un des meilleurs et il nous apportait énormément sur le terrain. Mais c’est compréhensible que les gens pensent comme cela. (…) Neymar a énormément envie de revenir, il a toujours été désolé. Il a fait énormément pour revenir et s’excuser serait le premier pas pour tenter de revenir ».

Ce que doit faire Neymar au préalable…

Mine de rien, Lionel Messi adresse un conseil à son ami pour son retour autant qu'il lui fixe une condition préalable : que Neymar s'excuse publiquement sur les circonstances de son départ de Barcelone à l'époque. Le crack brésilien entendra-t-il le message ?