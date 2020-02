Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Décryptage des phrases d'Allegri sur un contact avec Paris

Publié le 21 février 2020 à 1h10 par La rédaction

Massimiliano Allegri a démenti avoir été approché par le Paris Saint-Germain en vue de la saison prochaine. Faut-il le croire ? Réponse.

A l'occasion d'un entretien accordé à l’ AFP , Massimiliano Allegri a clairement démenti des approches du PSG en vue d'une arrivée sur le banc de touche l'été prochain : « Ai-je été approché par Leonardo pour entraîner le PSG ? Non. Un, parce qu'il n'y a rien. Deux, parce que ce serait un manque de respect pour les autres. Aujourd'hui, je suis à Paris, ville magnifique, pour présenter mon livre, et surtout mes anecdotes, expériences. Je ne parle pas de mon futur car mon futur, je ne le connais pas. Je profite encore d'un peu de vacances. Il reste combien ? Trois mois de vacances ? Donc, encore trois mois de vacances, ça va. En septembre, je dois revenir, même si je m'habitue trop bien aux vacances, et je ne travaille plus. Donc, il faut que je revienne ! ». Faut-il croire ce démenti ?

Allegri est obligé de démentir

Dans le contexte actuel, alors que le PSG est au coeur de la saison, à quelques semaines d'un rendez-vous très important en Ligue des champions, un tel démenti n'a aucune valeur, pour la simple qu'Allegri n'a pas d'autre choix que d'affirmer qu'il n'y a eu aucune approche du PSG, sinon, il déstabiliserait complètement le club, et compromettrait sa venue. A partir de là, il est évident que sa réponse n'a pas de véritable consistance.