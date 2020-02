Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des contacts avec Leonardo ? La réponse de Massimiliano Allegri

Publié le 20 février 2020 à 13h15 par T.M. mis à jour le 20 février 2020 à 13h18

Dès le retour de Leonardo au PSG, il a été question d’une arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc de touche. Face à ces rumeurs, l’entraîneur italien a voulu mettre les choses au point.

Après la défaite du PSG à Dortmund, la pression est plus grande que jamais pour Thomas Tuchel. L’Allemand joue plus que jamais son poste d’entraîneur et en coulisse, les rumeurs sont déjà nombreuses concernant le nom de son successeur. Depuis de longs mois, le nom de Massimiliano Allegri revient avec insistance. Leonardo apprécie énormément le profil de l’entraîneur italien, au point que certaines discussions auraient été entamées. Allegri sera-t-il le prochain entraîneur du PSG ?

« Il n’y a rien »