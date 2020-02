Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Jackpot pour la nouvelle recrue de Zidane !

Publié le 21 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Recruté par le Real Madrid durant le mercato de janvier, Reinier Jesus touche un salaire très confortable au sein de sa nouvelle écurie.

Zinedine Zidane opte pour une nouvelle politique de recrutement au Real Madrid ! Après avoir bouclé ces derniers mois les arrivées de Vinicius Junior et Rodrygo en provenance du Brésil, l’entraîneur merengue a enregistré cet hiver le recrutement de Reinier Jesus (18 ans). Arrivé de Flamengo pour 30M€ + 5M€ de bonus, le jeune attaquant brésilien change de dimension avec son transfert au Real Madrid. Et ses émoluments s’en ressentent…

Un salaire de 2M€ net par an pour Reinier

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, Reinier Jesus va toucher un salaire annuel de 2M€ net par an avec le Real Madrid. À seulement 18 ans, le jeune talent brésilien franchit donc un sacré cap sur le plan financier, et Zinedine Zidane a dû se montrer généreux pour battre la concurrence du PSG, de l’Atlético de Madrid et du Borussia Dortmund pour Reinier Jesus.