EXCLU - Mercato : Voici le salaire de Reinier Jesus au Real Madrid !

Publié le 20 février 2020 à 18h45 par Alexis Bernard

Nouvelle recrue du Real Madrid, Reinier Jesus a obtenu des conditions salariales très avantageuses pour pouvoir débarquer en Europe.

A tout juste 18 ans, Reinier Jesus a dit oui au grand Real Madrid. La pépite de Flamengo a relevé le défi madrilène et va tenter de s’imposer en Europe par l’une des plus grandes portes qu’un jeune brésilien puisse ouvrir. Courtisé par le PSG, l’Atletico de Madrid ou encore le Borussia Dortmund, Reinier Jesus a dit oui à Madrid pour réaliser l’un de ses rêves. Pour rendre l’opération possible, les dirigeants madrilènes ont sorti le chéquier avec un transfert à 30 millions d’euros. Mais selon nos informations, il faut ajouter à cela 5 millions d’euros de bonus divers qui pourraient être versés dans les années à venir, en fonction des prestations du joueur. Côté salaire, le Real Madrid a offert de jolies conditions à Reinier Jesus. D’après nos sources, le Brésilien va toucher un salaire annuel de 2 millions d’euros net. A seulement 18 ans…