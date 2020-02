Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Newcastle accélère de nouveau sur Soumaré !

Publié le 20 février 2020 à 11h45 par Alexis Bernard

Après avoir transmis une grosse offre pour Boubakary Soumaré cet hiver, Newcastle revient à la charge et espère toujours signer le milieu de terrain du LOSC.

En toute fin du dernier mercato hivernal, le LOSC a reçu une très grosse offre de la part de Newcastle pour Boubakary Soumaré. Comme révélé par le10sport.com le 1er février dernier, l’opération aurait pu rapporter jusqu’à 60 millions d’euros au LOSC si le joueur n’avait pas décliné la proposition. Mais le dossier n’est pas mort. Selon nos informations, Newcastle est toujours aussi actif et l’offre transmise en janvier est toujours valable.

Un salaire multiplié par deux !

Newcastle continue d’insister auprès du joueur et de ses représentants pour le convaincre de signer. Pour cela, les Magpies sont disposés à lui offrir des garanties de temps de jeu et surtout un très gros salaire. S’il accepte, Boubakary Soumaré pourrait voir ses émoluments multiplier par deux, avec un salaire annuel supérieur à 2 millions d’euros net. Si le joueur priorisait jusqu’ici des destinations plus « clinquantes » en Premier League, lui qui est suivi par Liverpool et Manchester United, sa réflexion pourrait évoluer et l’offre de Newcastle commencer à le séduire. Du côté des relations entre le milieu de terrain de 20 ans et ses dirigeants, tout est rentré dans l’ordre après quelques accroches post-mercato hivernal. Désormais, il n’est pas impossible de voir l’affaire prendre forme et voir la pépite du LOSC dire oui à l’offre de Newcastle pour un nouveau transfert en or de la part des Dogues. Pour rappel, Boubakary Soumaré a signé libre au LOSC en 2017 après avoir refusé son premier contrat professionnel au… PSG.