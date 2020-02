Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas a tenté sa chance avec… Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 février 2020 à 11h00 par G.d.S.S.

Avant que Cristiano Ronaldo ne devienne une grande star mondiale, l’OL avait tenté d’attirer l’attaquant portugais dans ses filets. Jean-Michel livre les coulisses de ce dossier.

Révélé dans les rangs du Sporting Lisbonne avant d’ensuite exploser à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus, Cristiano Ronaldo aurait pu connaître une trajectoire bien différente et évoluer… en Ligue 1. En effet, au début des années 2000, l’OL avait des vues sur l’attaquant portugais lorsqu’il évoluait encore au Sporting, et Jean-Michel Aulas confirme son intérêt pour CR7 dans un entretien accordé à Tuttosport ce vendredi.

« Nous avons rencontré Cristiano Ronaldo… »