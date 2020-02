Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Aulas confirme son intérêt pour Adrien Rabiot !

21 février 2020

En quête de renfort au milieu de terrain durant le mercato hivernal, l’OL aurait bel et bien tenté sa chance avec Adrien Rabiot comme l’a confirmé Jean-Michel Aulas.

« L'année 2019 n'a pas été facile pour moi. je suis arrivé à la Juventus et j'ai du beaucoup travailler (…) Je pense que 2020 sera bien meilleur. Je suis très heureux ici », confiait Adrien Rabiot début janvier sur son intégration difficile à la Juventus, et malgré ses difficultés, l’ancien joueur du PSG semblait déterminé à rester au sein du club bianconero . Une persévérance qui lui a donné raison, puisque Rabiot fait désormais partie des titulaires de Maurizio Sarri à la Juventus. Ce qui a d’ailleurs empêché l’OL de l’attirer en janvier…

L’OL voulait se faire prêter Rabiot