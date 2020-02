Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les confidences de Bartomeu sur l’arrivée de Braithwaite

Publié le 21 février 2020 à 10h00 par La rédaction

Après avoir porté le maillot de Toulouse, de Middlesbrough, de Bordeaux et dernièrement de Leganes, Martin Braithwaite s’est engagé avec FC Barcelone. Un recrutement très étonnant sur lequel est revenu Josep Maria Bartomeu.

Alors que de nombreux médias s’accordaient à dire qu’Ángel, que Loren Morón ou que Willan José étaient les pistes principale du FC Barcelone pour pallier la blessure d'Ousmane Dembélé, c'est finalement Martin Braithwaite qui s’est engagé avec le club catalan ce jeudi. Le club blaugrana a payé la clause de 18M€ de l’ancien attaquant de Leganés. Un recrutement qui a suscité la surprise de nombreux observateurs, mais Braithwaite est bel et bien un joueur du Barça désormais. Et à l'occasion de la présentation du Danois, Josep Maria Bartome s'est justifié.

Les explications du Barça