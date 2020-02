Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il prolonger Thiago Silva ?

Publié le 21 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thiago Silva attend toujours un signe du club de la capitale. Mais Leonardo doit-il lui offrir un nouveau bail ?

Dans les prochains mois, Leonardo va devoir gérer les joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain. Edinson Cavani et Layvin Kurzawa devraient probablement partir, c’est également probable pour Thomas Meunier, mais c’est en revanche plus flou pour Thiago Silva. Paulo Tonietto, agent du capitaine du PSG, a d’ailleurs fait le point sur cette situation : « Pour le moment, nous n’avons pas parlé de prolongation avec le PSG. Thiago voudrait continuer au PSG, mais il n’exclut aucune possibilité. Il a toujours eu une excellente relation avec le Milan AC. Et si nous ne prolongeons pas avec le PSG, tout serait possible ». Mais que doit faire Leonardo ?

La prolongation de Thiago Silva se complique

Dans les prochaines semaines, l’avenir de Thiago Silva va se décider. Ses prestations en Ligue des Champions seront décisives, d’autant qu’à Dortmund mardi, le Brésilien a déçu. Leonardo va donc devoir peser le pour et le contre. Dans cette optique, le salaire du capitaine du PSG, estimé à 18M€ nets par an, risque de poser problème, surtout pour un joueur de 35 ans. Malgré tout, si Thiago Silva n’est pas prolongé, il faudra lui trouver un remplaçant, mais à un salaire bien moins important. Leonardo devra donc trancher.



