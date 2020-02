Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri en rajoute une couche sur ses contacts avec Leonardo !

Publié le 21 février 2020 à 19h45 par T.M.

Annoncé comme l’une des priorités du PSG pour remplacer Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri a de nouveau mis les choses au point à ce sujet.

Le PSG aura-t-il un nouvel entraîneur la saison prochaine ? Thomas Tuchel pourrait prochainement laisser sa place sur le banc de touche et en coulisse, sa succession serait déjà évoquée. Au sein de la direction parisienne, en particulier Leonardo, on apprécierait notamment le profil de Massimiliano Allegri, libre de tout contrat. Actuellement de passage à Paris pour la promotion de son livre, l’Italien n’a pas échappé aux questions sur le PSG et de supposés contacts avec Leonardo. Pour L’Equipe , il a de nouveau été clair là-dessus.

« Je veux travailler la saison prochaine, mais je ne sais pas encore où »