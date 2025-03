Le nouveau Neymar au PSG, il répond cash !

Amadou Diawara

Auteur d'un doublé au stade Geoffroy Guichard, Désiré Doué était dans un état de grâce ce samedi soir sur la pelouse de l'ASSE. Comparé à Neymar depuis plusieurs semaines, le crack du PSG a tenu à calmer tout le monde après le carton de son équipe face aux Verts.

Flamboyant sous les couleurs du Stade Rennais la saison dernière, Désiré Doué a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 50M€ pour s'attacher les services du crack de 19 ans lors du mercato estival 2024. Arrivé au PSG il y a seulement sept mois, Désiré Doué est déjà comme un poisson dans l'eau à Paris.

Doué est le nouveau Neymar du PSG ?

Au fil des semaines passées au PSG, Désiré Doué est monté en puissance. Et depuis quelques matchs, le néo-international français enchaine les performances XXL sous les couleurs rouge et bleu. Titularisé face à l'ASSE au stade Geoffroy Guichard ce samedi soir, Désiré Doué a écoeuré la défense des Verts, se montrant impitoyable. Grand artisan du carton du PSG, le numéro 14 de Luis Enrique a inscrit un doublé (1-6). Comparé à Neymar depuis plusieurs semaines, Désiré Doué refuse de s'enflammer.

«Neymar a eu une carrière extraordinaire»

« La première mi-temps n’a pas été bonne pour nous. On a encaissé un but rapidement. Le plus important est que l’on se soit ressaisi en seconde mi-temps en jouant notre football. On repart avec la victoire. C’est super. Je suis très content de ce qu’il se passe. C’est le début de grandes choses je l’espère. Je vais continuer à travailler et continuer à avoir cette envie de jouer. Si je préfère être comparé à Neymar ou à Seedorf ? Neymar a eu une carrière extraordinaire. Moi je vais continuer à travailler », a déclaré Désiré Doué au micro de DAZN après la victoire du PSG face à l'ASSE ce samedi soir.