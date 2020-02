Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri ne ferme pas la porte à Leonardo !

Publié le 21 février 2020 à 9h15 par La rédaction

Actuellement libre de tout contrat, Massimiliano Allegri s’est prononcé sur son avenir. Et le technicien italien n’a pas fermé la porte à une arrivée au PSG.

Thomas Tuchel pourrait voir sa position se fragiliser notamment en cas de nouvelle déception en Ligue des champions. Et Leonardo n’a pas attendu la double confrontation contre le Borussia Dortmund pour se pencher sur sa succession. Comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité le 16 décembre dernier, le directeur sportif du PSG s’est entretenu avec Massimiliano Allegri. Mais le technicien italien voudrait profiter de son année sabbatique avant de se pencher véritablement sur son avenir.

« Dans la vie, rien n'est impossible »