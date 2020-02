Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce prétendant qui sort du silence pour Lionel Messi !

Publié le 21 février 2020 à 19h00 par T.M.

Selon la presse argentine, l’entraîneur du Los Angeles Galaxy aurait dernièrement pris contact avec le clan Messi. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir le principal intéressé, Guillermo Barros Schelotto.

Et si l’avenir de Lionel Messi s’écrivait aux Etats-Unis ? Annoncé dans le viseur de l’Inter Miami de David Beckham, le joueur du FC Barcelone plairait aussi au Los Angeles Galaxy, qui vient de perdre Zlatan Ibrahimovic. La franchise californienne serait d’ailleurs déjà passée à l’action. Récemment, Radio Continental assurait que l’entraîneur du LA Galaxy avait contacté le père et agent de Lionel Messi dans l’optique d’évoquer un possible transfert. Une information qui serait loin d’être la réalité.

« Aucun contact avec lui »