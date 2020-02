Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce cadre de Zidane qui prend position pour Odegaard !

Publié le 21 février 2020 à 17h30 par La rédaction

Après avoir enchainé des prêts à Heerenveen, au Vitesse Arnhem et dernièrement à la Real Sociedad, Martin Odegaard pourrait enfin avoir sa chance au Real Madrid la saison prochaine. Un possible retour commenté par Casemiro.

Le Real Madrid a enregistré l’arrivée de nombreux joueurs l’été dernier. Eden Hazard et Luka Jovic sont venus apporter de la concurrence sur la ligne d’attaque. Avec également le retour de prêt de James Rodriguez, il était impossible de faire une place pour Martin Odegaard, qui a cette fois été prêté pour 2 saisons à la Real Sociedad. Néanmoins, le Norvégien pourrait revenir chez les Merengue dès cet été, eux qui pourront rompre ce prêt. À 21 ans, Ödegaard réalise une très belle saison avec les Basques et cela pourrait lui ouvrir enfin les portes de la Casa Blanca. Zinedine Zidane pourrait rapatrier sa pépite au Real Madrid, où on suit avec attention son évolution.

« Il fait une année incroyable »