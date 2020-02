Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Aulas répond à Zidane pour l’une de ses pépites !

Publié le 21 février 2020 à 17h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid aurait des vues sur Ryan Cherki, Jean-Michel Aulas affiche son envie de conserver son jeune talent encore quelques années à l’OL.

Comme l’a récemment révélé la presse espagnole, le Real Madrid pourrait retenter un coup à la Karim Benzema avec l’OL, puisque Zinedine Zidane serait très intéressé par le profil de Ryan Cherki (16 ans). Le jeune attaquant rhodanien, qui découvre le plus haut niveau cette saison avec un temps de jeu régulier en équipe première, est considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’OL. Et Aulas a affiché un souhait fort pour l’avenir de Cherki…

« Il peut devenir plus fort que Mbappé »