Mercato - Real Madrid : Zidane aurait craqué sur la nouvelle pépite de Rudi Garcia !

Publié le 11 février 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors qu’il émerge avec le groupe professionnel de l’OL à seulement 16 ans, Rayan Cherki serait dans le viseur d’un certain Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane entretient une relation particulière avec la Ligue 1. Le technicien français a souvent eu un œil sur les grands espoirs du championnat comme l’atteste le recrutement de Ferland Mendy cet été. Zidane ciblerait même un grand espoir du championnat, Eduardo Camavinga. Mais ce mardi, le média espagnol El Bernabéu croit savoir que le l'entraîneur du Real Madrid aurait également en tête le nom de Rayan Cherki.

Zidane souhaiterait recruter Cherki en 2022

La nouvelle sensation de la Ligue 1 ne laisserait pas Zinedine Zidane insensible mais un transfert ne serait pas à l’ordre de jour pour l’instant. Surclassé tout au long de sa jeuneuse, Cherki a logiquement intégré l’équipe première de l’OL très tôt et a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2022. C’est justement à cette échéance que Zinedine Zidane entendrait passer à l’action pour recruter Rayan Cherki. S’il est possible que Cherki soit prolongé par l’OL d’ici là, ses deux saisons jouées dans l'élite permettraient à la pépite d’engranger un maximum d’expérience et ainsi arriver dans la peau d’un prétendant au poste de titulaire au Real Madrid.