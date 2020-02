Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette pépite française qui justifie son choix de snober Zubizarreta !

Publié le 11 février 2020 à 15h30 par T.M.

Annoncé sur les tablettes de l’OM durant l’été, Bryan Mbeumo a finalement rejoint Brentford. Un choix sur lequel est revenu l’attaquant de 20 ans.

Révélé la saison dernière avec Troyes, Bryan Mbeumo était très courtisé durant le mercato estival. A 20 ans, l’attaquant français avait l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. Durant l’été, Le 10 Sport vous avait notamment fait part d’un intérêt de l’OM, qui en avait même fait sa priorité. Finalement, Mbeumo a pris une direction bien différente en s’engageant en deuxième division anglaise, à Brentford.

« Au départ, je souhaitais poursuivre ma progression en France… »