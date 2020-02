Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de pouce du fair-play financier dans le dossier Icardi ?

Publié le 21 février 2020 à 21h15 par A.D.

Pour ne pas risquer une sanction du fair-play financier, la Juventus pourrait abandonner l'idée de recruter Mauro Icardi.

Le fair-play financier pourrait arranger les affaires de Leonardo. Lors du dernier mercato estival, le directeur sportif du PSG a obtenu le prêt de Mauro Icardi. A la fin de la saison, l'ancien du Milan AC pourra activer la clause libératoire de près de 70M€ du buteur de l'Inter, à moins que ce dernier ne refuse de rester dans le club de la capitale. En froid avec la direction des Nerazzurri , Mauro Icardi pourrait bien tourner le dos au PSG et prendre la direction de la Juventus lors du prochain mercato. A moins que…

La Juve barrée par le fair-play financier pour Icardi ?